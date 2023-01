UN ABUELO FALLECIÓ POR LA NEGLIGENCIA DE LA OBRA SOCIAL PAMI

La familia de Benito se manifestó en las puertas de la Asociación de Clínicas del Interior de la Provincia de Salta, ubicado en la calle San Juan 467, pidiendo justicia por Benito, un abuelo más bajo la negligencia de la obra social PAMI.

Su nieta dialogó con TodoSaltaNoticias y contó lo que sucedió con su abuelo de 82 años quien finalmente falleció en Navidad.

"El ingresó por un cuadro de abdomen agudo, le negaron análisis de sangre, pedido de resonancia magnética urgente, que era para tener un diagnostico y posterior tratamiento", dijo su nieta, y siguió, "la clínica no nos aviso que esos estudios estaban pendientes, o lo pagábamos. Lo hicimos días después de forma particular cuando nos enteramos".

"Con el diagnostico establecido surge un pedido de traslado que era urgente, para tratar un calculo que había migrado y el estaba tirando bilirrubina por todo su cuerpo. Yo me entero el lunes, esto pasó el sábado, y me dijeron que iba a ir el doctor plaza pero no fue".

En tanto, la familia trató todo el tiempo de apresurar el trámite pero desde A.C.I.D.SAL no les daban respuestas. La nieta menciona específicamente al abogado Morales, quien además, cuando la familia pidió una solución urgente para que Benito pudiera acceder a su operación, en lugar de ayudarle, la increpó.

"Tengo todo grabado, cuando el doctor me dice que lo saque de acá y lo lleve al hospital San Bernardo", contó.

Una vez pudieron realizar el traslado, el abuelo ya se encontraba en un estado grave. Tardaron dos días en poder estabilizarlo para la operación, pero lamentablemente el 25 de diciembre, Benito falleció en su cumpleaños 82.

La familia pide justicia, que el Dr. Morales sea apartado de su cargo. Además contaron que por día pagaban alrededor de $40.000 para poder salvar a Benito.

Hoy luchan no solo por él, sino también por todos los abuelos que terminan siendo víctimas de este servicio.