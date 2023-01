DENUNCIAN DISCRIMINACIÓN EN LOS JUEGOS DEL SHOPPING

La denuncia que se hizo viral en redes sociales relata que un niño con autismo no pudo ingresar con un acompañante al pelotero de la sala de juegos del Shopping Alto Noa. "Deben tener en cuenta la integración e inclusión a dichas situaciones que no son un caso sino una realidad", expresa el descargo.

A través de su cuenta personal de Facebook, una mujer realizó un descargo, denunciando una situación de discriminación que atravesó junto a su familia en la sala de juegos ubicada en el Alto Noa Shopping.

"Traje a mi primo de 5 años que es autista a jugar al pelotero del lugar. Él por sus necesidades y condiciones necesita entrar al pelotero con un acompañante", relata en texto y agrega "No le permitieron entrar con mi primo de 10 años por pasar el límite de altura del juego (se pasaba por 3 cm) ni con el acompañante terapéutico".

Ante la situación, según lo posteado, se dirigieron hacia la encargada del lugar para explicar la situación. "Pedí hablar con la encargada, que la única respuesta que nos dio fue que ella no trae a su hijo discapacitado a los juegos, y que no hay juegos para discapacitados en la empresa".

La respuesta desató la indignación de la mujer. "Deben tener en cuenta la integración e inclusión de dichas situaciones que no son un caso sino una realidad, debería de no ser un impedimento para ningún niño que su protocolo no tenga en cuenta la situación", finalizó.