CARLOS SARAVIA: "SE DEBE ELIMINAR LA ESTRUCTURA PARASITARIA"

Carlos Uluncha Saravia, presidente del Ente Regulador, en comunicación telefónica con el programa Un Nuevo Día habló sobre la crisis hídrica en Tartagal, expresó que la ciudad no tiene agua desde hace 28 días y apuntó directamente contra la empresa Aguas del Norte.

"Hoy se cumplen 28 desde que no hay agua potable en gran parte de Tartagal, Mosconi y Aguaray que se abastecen por el sistema Itiuyuro, sobrevolamos antes de ayer el Itiuyuro y el agua alcanzaría para tres o cuatro días más y si no llueve hasta la otra semana no vamos a tener el agua para el uso sanitario".

Según pudo conocer, Nacho Jarsún se va a acercar a Tratagal en el día de hoy, "me parece perfecto que esté acá presente y recorriendo territorio porque la única manera de conocer la realidad es esta".

En cuanto a la empresa en sí mencionó que "se debe eliminar la estructura parasitaria que existe".

"El agua no es potable desde hace 28 días y es la que llega a las cañerías, En estos momentos están llegan cuatro o cinco horas por día de esa agua que no es potable y que no sirve para uso sanitario y el peligro es que de acá a cuatro o cinco días no tengamos esa agua tampoco porque no llueve, si llueve nos salvamos y sino vamos a estar complicados".