UNA MUJER FOTOGRAFIÓ A LA LLORONA EN RUTA 68

La Llorona es un espectro del folclore hispanoamericano originario de México que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche. Su leyenda posee gran diversidad de versiones, con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. A pesar de ello, su relato mágico y sobrenatural, emergido de múltiples orígenes, es constante y reconocible, con añadidos, texturizaciones e hibridaciones de muy diversos manejos.

El relato de Carmen Rosa

Carmen Rosa Espinosa contó a Todo Salta Noticias que ayer a las 03:20 de la madrugada en la ruta 68 se desplazaba de Guachipas a Moldes, un chico la acercó hasta La Viña y de ahí ella se encontraba haciendo dedo para llegar a Moldes. El chico que la trasladaba se estaba quedando dormido y le agradeció por hacerle compañía, "veníamos hablando de trabajo, doblamos en una curva en el kilómetro 111 de la ruta 68 se nos acercó una cosa blanca en el parabrisa como un manto blanco y cuando saqué el celular para filmar se me distanció a unos dos metros de distancia".

Comentó que ella si conoce casos de personas que aseguran haber visto algo, en la zona de Saladillo en el kilómetro 132, 136, "dicen que en esta parte del río San Vicente aparece, no me impresionó esta situación, no me dio miedo, creo que por ahí es el alma de algún familiar".

"El chico que me llevó me dio su número, me dijo que se iba a curar del susto porque en ese momento le faltaba la respiración así que le dije que se tire a un lado y se tranquilice".

Descripción de "La Llorona"

Carmen la describió sin pies, "es como un bulto con un manto blanco, como una novia, con un vestido blanco muy precioso". La vi solo de atrás no le vió el cabello, tampoco el rostro ni el pelo.