LA MADRE DE PELÉ TODAVÍA NO SABE DEL FALLECIMIENTO DE LA LEYENDA DEL FÚTBOL

Maria Lúcia do Nascimento, hermana de “O Rei”, contó que su mamá, de 100 años, no es consciente de la situación, por lo que aún desconoce la partida del conocido jugador.

La madre de la leyenda de fútbol, Pelé, todavía no sabe sobre la triste noticia de su fallecimiento. Mientras, el lunes se espera un cortejo fúnebre multitudinario en las calles de Brasil.

Maria Lúcia do Nascimento, hermana de “O Rei”, contó que su mamá, de 100 años, no es consciente de la situación, por lo que aún desconoce la partida del conocido jugador.

Tan solo pasaron unas horas desde su fallecimiento tras ser víctima de un cáncer de colon, después de permanecer internado con cuidados paliativos en el hospital Albert Einstein del barrio paulista de Morumbí.

“No lo sabe. Hablamos, pero ella no sabe. Está en su pequeño mundo. A veces entiende, a veces no. Ella abre los ojos y yo le digo: ‘Oremos por a él’. Pero no está consciente”, explicó la hermana del ex futbolista.

“Ha sido muy difícil. Sabemos que no somos eternos, pero esto nos rompe el corazón. Es muy difícil. Pudimos acompañarlo, él mismo sintió que se iba. Estaba tranquilo. Hablamos un poco, vi lo que sentía, sabía que era partida. Como es muy religioso, cuando me hablaba, me decía que estaba en la mano de Dios”, relató.

El certificado de defunción, emitido por la 30° Oficina de Registro Civil y Notaría de Ibirapuera, en San Pablo, consignó que “Edson Arantes do Nascimento murió de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, bronconeumonía y adenocarcinoma de colon”.