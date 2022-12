UN VECINO SALTEÑO FUE A COMPRAR CARNE Y SE LA VENDIERON LLENA DE GUSANOS

La insólita situación la vivió una familia salteña hace cuatro días y lo compartió en sus redes para hacer eco de la estafa por la que atravesó cuando fue a comprar carne y esta estaba llena de gusanos.

El usuario de Facebook compartió fotos de la desagradable experiencia que enfrentó tras comprar piezas de pollo en el supermercado Miguelito en la ciudad de Gral. Güemes. Entre el cuero y los huesos había gusanos y aparentes huevos. Claramente no estaba apta para consumo.

"Quiero hacer público lo que nos pasó hoy . Fuimos al súper de frente la terminal con mi señora compramos milanesa de pollo y trozado al llegar a casa como de costumbre lavamos el pollo antes de cocinarlo y nos damos con que tenía gusanos y huevitos", inició en su posteo en Facebook, y siguió "revisamos las milanesas y estaban igual con gusanos, vamos ahora a hacer el reclamo y fuimos mal atendidos por la encargada una tal Susana".

Sorprendió la respuesta de la trabajadora quien dijo que "era basura o quizás orégano, chalas de cucarachas". Le informó a los vecinos salteños que siempre realiza la inspección correspondiente y jamás vio nada, insinuando que querían aprovecharse de ella.

"No Sra. yo trabajo y me gano honradamente lo mío solo quería que se me haga el reintegro de lo que pague y llevar. No de ese lugar no quiero mas nada porque si tienen empleados como ustedes que solo les interesa cuidar lo suyo y no les interesa la salud de nadie lo siento pero esto no lo voy a dejar aquí porque ese mismo pollo y las milanesas que devolvimos lo pusieron a vender nuevamente gente revisen lo que llevan siempre esto lo voy a denunciar donde tiene que ser porque se que no soy la primer persona que le pasa esto", expresó finalmente el salteño.