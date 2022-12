HAY QUE TENER "CERCANIA" CON LOS POBRES Y NO "BENEFICIENCIA"

El Pontífice entregó el premio Madre Teresa a tres personas que viven la caridad hacia "los más pobres entre los pobres". Los distinguidos fueron el sacerdote franciscano sirio Hanna Jallouf, el representante de los sin techo Gian Piero "Wué" y el industrial italiano Silvano Pedrollo y recibieron una pequeña escultura destinada a ser un signo de gratitud a quienes se ocupan de los más pobres.

Además, el Pontífice, que el 13 de marzo de 2023 cumplirá 10 años como el Papa 266 de la Iglesia, lamentó ser usado por políticos. "Hace seis o siete años vino a misa un candidato argentino. Hicieron una foto a la salida de la sacristía y le dije: 'Por favor, no la use políticamente'. 'Quédese tranquilo', me respondió. A la semana estaba Buenos Aires empapelada con esa foto, trucada para que pareciera que había sido una audiencia personal. Sí, a veces me usan. Pero nosotros usamos a Dios muchas más, así que calladito y adelante”, indicó en una entrevista para el diario español ABC.

En tanto, mientras muchos pensaban que suspendería parte de su agenda para fin de año, Bergoglio viajará el mes que viene África, por el que visitará República Democrática del Congo y Sudán del Sur. "Es que se gobierna con la cabeza, no con la rodilla", dijo sobre el problema que lo aqueja y que lo obliga a usar silla de ruedas, bastón y andador.