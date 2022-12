EN MAYO MBAPPÉ DESTRATÓ A ARGENTINA Y EL FÚTBOL SUDAMERICANO

“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, disparó Mbappé en mayo del 2022.

En mayo de este año, Kylian Mbappé hizo una declaración sobre el fútbol sudamericano, principalmente con Argentina y Brasil como objetivos, que dio la vuelta al mundo y generó eternos debates. Como si hubiese estado escrito, Francia se verá las caras con la Albiceleste el próximo domingo por la copa del mundo.

A la hora de predecir su máximo candidato al Mundial de Qatar 2022, Donatello no dudó: "Francia, desde ya. Creo que Brasil también es un buen equipo, pero hay varios equipos europeos también". Sin embargo, lo que dijo después fue lo que encendió la mecha.

“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, disparó Mbappé. Tras esas palabras, el jugador del PSG recibió respuestas de todos lados y, obviamente, Argentina no se quedó atrás: desde César Luis Menotti hasta Leandro Paredes, distintos personajes del fútbol albiceleste contestaron al francés.

"Hoy no hay diferencias entre los europeos y los sudamericanos. A mí me gustaría que Mbappé venga a jugar a Chacarita. Me parece irrespetuoso, no tiene ni noción de lo que dice", disparó el Flaco, campeón del mundo con Argentina en 1978. Luego, redobló la apuesta: "¿No será que ellos están un paso por detrás? Decile a Mbappé que venga a jugar a Chacarita, que venga a San Martín a jugar algún partido".



“La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos", avisó Mbappé.

Este domingo, Francia espera respaldar la palabra de su figura con otro título mundial, esta vez ante Argentina.