JUANMA RODRÍGUEZ SE ATRIBUYÓ LA VICTORIA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Luego de sus dichos, el periodista Juanma Rodríguez no hizo silencio por la vitoria de la Selección Argentina vs Croacia y se tomó créditos por el triunfo de la Scaloneta pese a que anteriormente había sostenido que la albiceleste iba a perder 4 a 0.

Hace unas horas atrás, los polémicos comentarios del panelista español estuvieron en el ojo de la tormenta cuando desató una ola de enojo en las redes por sus deseos de ver derrotada a la Selección Argentina.

“Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modric hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara. Me parece impresentable porque no se puede defender todo”, había sostenido.

Tras el partido del día de ayer, hizo su reaparición y estuvo lejos de dar una disculpa:

"Gracias a mi táctica motivacional, he conseguido que Argentina se venga arriba, se despierte La Selección", así inició el periodista español, Juanma Rodríguez, tras sus anteriores dichos en donde sostenía una goleada por parte del seleccionado croata, lo que dejaría a la Argentina fuera de la final del Mundial Qatar 2022.

"No me den las gracias. No hace falta, soy un hombre modesto. Quiero estar en un segundo plano. Pero hombre, reconoces que gracias en parte a El Chiringuito, Argentina está en la final del campeonato del mundo. Cómo sabía yo que había que agitar la coctelera, el árbol para que el equipo se mi amigo Scaloni, se plantara en la final? Ahora queda lo mejor, volveremos a agitar a Argentina", continuó totalmente seguro.