CHOCARON A UN CABALLO EN CIRCUNVALACIÓN OESTE

El siniestro vial ocurrió un poco antes de las 7 de la mañana, hay una persona herida y el animal murió.

El conductor de entre 35 y 40 años fue trasladado al Hospital de Cerrillos con politraumatismos y se encuentra estable. Hay una desviación por un camino alternativo en el sentido sur-norte, circunvalación oeste pasando lo que es el Hotel de la Liga cerca de la ruta que lleva a Campo Quijano.

Personal de la policía y bomberos tuvieron que acercarse para poder mover al animal y así despejar la zona.

El automóvil quedó destruido, tiene afectada la parte delantera, el capó, la parte del parabrisa, la luneta y el techo. El caballo aparentemente quedó arriba del vehículo debido a la fuerte velocidad en la que circulaba.

Intentan averiguar a quién pertenece el animal ya que tiene una marca.

Un oficial de la policía comentó que el conductor relató que el animal se le apareció de la nada por lo que intentó realizar una maniobra para no embestir al animal pero no lo logró porque no tuvo tiempo de frenar.