PASAR MÁS DE 10 MINUTOS SENTADOS EN EL INODORO PODRÍA DAÑAR LA SALUD

Con dispositivos cada vez más pequeños y portátiles en nuestros bolsillos, parece intuitivo que recurramos a ellos en un momento de tranquilidad. “Hay dos tipos de personas en el mundo”, sostuvo en diálogo con The Washington Post Nir Eyal, autor y conferenciante que escribe sobre hábitos, concentración y comportamiento humano. “La gente que mira su teléfono en el baño, y la gente que miente sobre el hecho de mirar su teléfono en el baño”.

Normalmente, esta práctica se mantiene detrás de las puertas de los baños con llave y se deja sin discutir abiertamente. Pero en octubre se produjo un cambio de paradigma, provocado por el lanzamiento de Marvel Snap, un nuevo juego de cartas disponible en teléfonos y tabletas. “Marvel Snap es el mejor juego al que se puede jugar en el retrete actualmente”, tuiteó el popular streamer y creador de contenidos Saqib “Lirik” Zahid a sus casi 650.000 seguidores.

Esto llevo a la siguiente pregunta: ¿es saludable sentarse en el inodoro con un teléfono? “Por lo general, no conviene pasar más de 10 minutos en promedio” en ese lugar, dijo la doctora Roshini Raj, gastroenteróloga de la NYU Langone y autora de Gut Renovation, un libro sobre la salud digestiva. Aunque Raj reconoce que, como ocurre con muchas cosas en medicina, no hay una respuesta única para todos los casos, señala tres posibles puntos de dolor.

En primer lugar, sentarse durante periodos prolongados puede provocar hemorroides, unas venas hinchadas en la zona anal que a veces resultan dolorosas. Parte de esto se debe al diseño funcional único del inodoro. “Hay un agujero en el centro”, detalló Raj. “Y así, la zona anorrectal propiamente dicha cuelga un poco más abajo que la parte que se apoya, los muslos. Sólo por esa posición, la gravedad hace que todo cuelgue un poco, y eso provoca presión en las venas. Así que incluso si no estás esforzándote, si estás sentado pensando en otra cosa, haciendo otra cosa, hay algo de presión que se aplica a esas venas”.

Más sutilmente, también existe el riesgo de que tu cuerpo empiece a ignorar sus propias señales. El peristaltismo es el nombre de las contracciones progresivas que mueven las heces a través del intestino hasta el recto. Pero sentarse en el wáter durante largos periodos de tiempo sin hacer nada puede dificultar ese proceso.

“Si estás sentado durante mucho tiempo y no vas al baño, ese tipo de proceso se detiene realmente”, sostuvo Raj. “Tu cuerpo puede empezar a no reconocer esas señales también, por lo que puede conducir al estreñimiento si estás sentado durante períodos prolongados en el inodoro sin realmente tener un movimiento intestinal”. Este riesgo, según la especialista, es más probable que sea uno de los muchos factores que intervienen en problemas como el estreñimiento, y no la fuerza motriz.

Luego está el factor más obvio: los baños pueden ser antihigiénicos. Las investigaciones demuestran que la descarga del inodoro puede aerosolizar agentes patógenos y propagarlos a las superficies cercanas. Eso puede incluir tu teléfono, si se apoya en un lavabo junto al inodoro, por ejemplo. Pero incluso más allá de las bacterias en forma de aerosol, existen riesgos derivados de la simple falta de higiene.

Es importante recordar: los teléfonos y otros dispositivos móviles no son intrínsecamente malos, ni suponen una distracción insuperable. Si te encuentras perdiendo la noción del tiempo continuamente, considera si estás atento a los factores de estrés más importantes de tu vida y a cómo te sientes en general.

“El 90% de las veces que nos distraemos con nuestros teléfonos se debe a lo que ocurre en nuestro interior”, afirmó Eyal. Y agregó: “Aburrimiento, soledad, fatiga, incertidumbre, estrés, ansiedad. Estas sensaciones nos llevan a buscar un escape de nuestra realidad actual”.

Por eso, para el experto, “una de las cosas importantes que hay que hacer con este problema, al igual que con cualquier distracción, es preguntarnos: ¿de qué estoy escapando cuando voy al baño durante 30 minutos? ¿Qué sensación estoy tratando de no sentir al pasar el rato con mi teléfono? ¿Es que mis hijos me están volviendo loco? ¿Es que el trabajo es demasiado duro? ¿Es que estoy aburrido, desganado, estresado, y ahora puedo alejar mi mente de esos problemas? El hecho es que, si no nos ocupamos de eso, si no sabemos cómo lidiar con eso de manera saludable, creo que siempre encontraremos una distracción”.