ESCUELA LEGADO GENERAL BELGRANO: LOS PADRES NO MANDARÁN A SUS HIJOS A CLASES

Los padres decidieron no enviar a sus hijos a clases debido a la problemática por la falta de agua que enfrenta la institución.

Según lo que informaron los padres esta situación sucede hace un mes. Ayer después de que los padres expusieran esta situación colocando carteles en el ingreso del establecimiento, los directivos mandaron un comunicado.

Allí manifestaron que ya está hecho el pedido formal al Ministerio de Educación e Infraestructura para arrancar el trabajo y solucionar la falta de agua. El pedido no fue aprobado pero se dio la orden de que Aguas del Norte abastezca mandando un camión de agua cisterna.

Los padres reclamaron que son varios los baños que no cuentan con agua. En el día de hoy mandaron un comunicado donde anunciaron que luego de reunión con "un grupo masivo de padres del turno mañana y tarde, donde se trató la problemática de agua en la institución, este grupo decide NO ENVIAR a los alumnos a la escuela, a partir de mañana, hasta tanto no se de una solución definitiva". Tal decisión se dará a conocer a infraestructura y a supervisión.