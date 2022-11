En la Escuela 4700 Legado General Belgrano no tiene agua, los directivos se comunicaron con el Ministerio de Educación pero no recibieron ninguna respuesta.

Hace más de un mes que la institución no tiene agua, una madre comentó a Todo Salta Noticias que en el día de ayer los padres del turno tarde llenaron de carteles reclamando sobre la problemática afuera de la escuela y relata que los padres del turno mañana no estaban notificados que no había agua.

"Nos mandaron un aviso que los directivos hablaron con Aguas del Norte y que iban a realizar la reposición del agua. No nos dejan pasar a la escuela".

También comentó que hay otras cuestiones que no están en orden en la escuela como por ejemplo los árboles, el cuál ya hablaron para podarlo hace dos años pero no lo hacen, también las calles rotas, "el director dijo que llame a cuatro programas televisivos para que nos escuchen".