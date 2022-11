APROBARON LA PRÓRROGA PARA LOS PUESTEROS DEL PARQUE SAN MARTÍN

El tratamiento de la iniciativa fue amplio y luego se conoció la decisión del Ejecutivo Municipal de dar cumplimiento a la normativa y no conceder una nueva prórroga.

La Ordenanza, de autoría del concejal José García, fue aprobada con los votos negativos de ediles del la UCR y de Juntos por el Cambio.

Concejales debatieron arduamente la prórroga para que feriantes del Parque San Martín puedan continuar en el lugar durante los próximos doce meses, con voces a favor y en contra, la ordenanza fue aprobada con una modificación propuesta por la edil Ana Paula Benavides.

El primero en tomar la palabra fue el concejal José García, quien sostuvo que se trata “de una temática que hace mucho tiempo está esperando una solución definitiva, una solución que de alguna manera deje de ser la prórroga”.

“Han transitado casi 15 años con ordenanzas que eran de prórroga y hoy se quiere poner todo el peso de lo que se ha hecho mal en los trabajadores”, continuó el edil.

En está línea agregó: “La verdad que siento que la ordenanza que estamos debatiendo y que vamos a poner a la posibilidad de que se apruebe o no, no me enorgullece para nada, no es ningún destello y no genera ninguna solución a esta realidad. A los trabajadores de la economía popular no los voy a poner jamás en el rango de controversia o problema, es una realidad para la cual debemos trabajar y encontrar soluciones que sean superadoras”.