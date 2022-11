SE REALIZARÁN LAS SEGUNDAS JORNADAS SALTEÑAS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Profesionales de los servicios de cardiología y de clínica médica del hospital San Bernardo junto a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (distrito NOA), realizarán las Segundas Jornadas Salteñas de Hipertensión Arterial.

Se desarrollarán el viernes 18 de noviembre, en el horario de 9 a 13, en el salón auditorio, de ese nosocomio, bajo la modalidad híbrida.

Están destinadas a médicos clínicos y de familia, nutricionistas, cardiólogos, nefrólogos, enfermeros y personal de salud en general.

Las jornadas son gratuitas, requieren de inscripción previa en la oficina de Recursos Humanos de la institución o por mail, enviando los datos personales, número de documento, profesión y lugar de trabajo a [email protected] El cupo es de 70 participantes.

Para quienes no puedan asistir, se realizará la transmisión en vivo por las redes sociales del hospital San Bernardo y en el canal de YouTube de la Sociedad Argentina de Hipertensión.

Los temas principales que se abordarán son:

· La situación actual hipertensión arterial en la Argentina.

· Nuevos fármacos en el tratamiento de la nefropatía diabética.

· Tratamiento médico para pacientes renales con hipertensión arterial.

· Hipertensión arterial secundaria: el tratamiento de pacientes con exceso de aldosterona.

Las disertaciones estarán a cargo del presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, Marcos Marín y del vicedirector de la Maestría Mecánica Vascular de la Universidad Austral, Carlos Castellaro.

Sobre la Hipertensión Arterial

Es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente y afecta a 1 de cada 3 personas adultas. Se produce por el aumento, sostenido en el tiempo, de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias.

Es una enfermedad que generalmente no da síntomas y, si no se diagnostica y no se trata, provoca frecuentemente complicaciones graves como el infarto de corazón, el accidente cerebrovascular o la necesidad de diálisis por daño renal.

Se dice que es multifactorial porque está determinada e influenciada por diversos factores, como por ejemplo:

· La herencia (padres o hermanos hipertensos)

· La edad (con el paso de los años la posibilidad de ser hipertenso aumenta mucho)

· La obesidad

· El consumo excesivo de sal

· El consumo excesivo de alcohol

· Fumar

· el uso prolongado de algunos medicamentos (corticoides, descongestivos nasales, analgésicos)

· La falta de actividad física

· Entre otros