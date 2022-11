LALI ESPÓSITO HIZO UNA CANCIÓN EN HOMENAJE A MORIA CASÁN

Lali Espósito no para. No solo no abandona su faceta actoral -por caso, acaba de estrenar la serie El fin del amor, por Amazon Prime -sino que además sigue triunfando en su carrera musical. De hecho, este año con su Disciplina tour brindó numerosos shows tanto a nivel local como internacional y, por si fuera poco, también continúa lanzando canciones que rápidamente se convierten en hits. En este sentido, en las últimas horas la artista hizo una sorprendente revelación que sacudió a sus fans: hará un tema en homenaje nada más y nada menos que a Moria Casán.

“En mi disco nuevo hay una canción que es un homenaje a Moria. Se llama ´¿Quiénes son?´”, comenzó contando en una entrevista con Los Prieto Flores, el canal de YouTube que tienen los influencers españoles Natalia Flores y Borja Prieto. Y detalló: “La llamé, sabe todo. Porque sampleé... samplear, para los que no saben, es agarrar un pedacito de algo que existe, y usarlo en una canción. Y yo, de una entrevista que ella dio donde está muy enojada y dice: ´´¿Pero quiénes son?´, de la gente que la critica, robo eso. Entonces, la llamé, le conté, le pedí permiso y ella encantada, me dijo: ´Mi amor, placer, usame´”. “Asi que la canción se llama ´¿Quiénes son?´ y está el sample de Moria diciendo esa frase”.



Como no podía ser de otra forma, esta declaración generó un revuelo en las redes sociales, donde muchos internautas se mostraron entusiasmados por escuchar este nuevo tema. “No quiero, NECESITO escucharla”, “¡El nuevo disco de Lali se viene con todo, necesito escuchar esa canción!”, “Enloquezco”, “Mis dos reinas”, “Muy ansiosa por escuchar esto”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en Twitter.