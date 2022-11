ECLIPSE LUNAR: "LUNA DE SANGRE"

Después de mucha espera, el martes 8 de noviembre, los fanáticos de la astronomía podrán ser partícipes del último eclipse lunar del 2022. En esta oportunidad, el cielo nos regalará un fenómeno completamente único y especialmente bello que se llama "Luna total de sangre" debido a que todo el firmamento se tiñe de color rojo intenso.

Según lo informado por los especialistas en la materia, esta semana se va a manifestar un ocultamiento del satélite natural que no se podrá volver a ver en la Tierra hasta dentro de los próximos 3 años, es decir, hasta 2025 se podrán distinguir penumbras parciales.

¿Qué es la Luna de Sangre?

Este tipo de evento astrológico refiere a que la luna pasa a estar dentro de la parte más oscura de la sombra de la Tierra. Al ingresar a lo que se conoce como "umbra", el satélite se encuentra con un entorno completamente oscuro y sin luces, por este motivo adquiere un tono rojizo. Es importante mencionar que en esta oportunidad, tendrá una duración total de una hora y 25 minutos.

Los expertos recomiendan que todos estos fenómenos no pueden ser observados de manera directa, sino que se necesita un equipo especial como larga vista o un telescopio no solo poder ver con mejor calidad la vista y el color, sino que también para no dañar la vista. En el caso de no poseer uno de los elementos mencionados, su puede hacer un instrumento a partir de una caja de carta.

En Argentina va a disfrutar del hecho de manera parcial o penumbral, todo dependerá de la ubicación geográfica de la persona.