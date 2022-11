ALUMNOS REALIZAN UNA SENTADA POR FALTA DE PERSONAL

En la Escuela N° 5020 Néstor Palacios los alumnos están realizando una sentada para reclaman la falta de personal.

Julio un alumno de quinto año habló en el programa Un Nuevo Día y comentó que esto se está llevando a cabo con el propósito de conseguir más personal para la institución y mejorar la infraestructura.

"Desde que entramos, tenemos una sola preceptora, no puede ser que hace cinco años que se le pide al Ministerio de Educación personal y que no llegue, es mucho el descontento porque cuando queremos presentar la ficha para estudio terciario no podemos porque no tenemos la libreta del segundo semestre, esto afecta mucho. La limpieza tampoco es la adecuada, en los baños no hay papel, no hay jabón, no hay lo suficiente para un colegio que abarca tres turnos".

Manifestó que tienen dos ordenanzas, esto no es suficiente para poder ordenar y limpiar todos los cursos, con respecto a los preceptores dijo que no tienen, "los profesores son los que nos toman asistencia, muchas veces en la hora en la que toman asistencia son desde las once y hay muchos chicos que a las once se van del colegio y no hay un registro de que estuvieron en el colegio".

Esta situación se registra hace ocho años manifiesta la preceptora a Todo Salta Noticias, "yo estuve cinco años sola en el turno mañana, cuando me pasé al turno tarde pasó lo mismo por otros cuatro años. Estuve nueve años siendo la única preceptora con nueve cursos y nunca se nombraron cargos porque nunca fueron liberados", según le contaron.

Son aproximadamente 300 alumnos y 15 cursos, estos números muestran la magnitud del problema es por ello que solicitan que desde el Ministerio de Educación les brinden una respuesta favorable lo más pronto posible.