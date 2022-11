URGENTE: ENORME PÉRDIDA DE AGUA POTABLE EN TRES CERRITOS

La situación de las pérdidas de agua se agravan cada día, peor aun cuando se trata de agua potable que bien se sabe escasea en varios sectores de la ciudad. Las altas temperaturas comienzan a hacerse presente y aun así, a los salteños todavía no les llega agua a sus hogares.

Los vecinos ya realizaron la denuncia correspondiente el día de ayer para lograr solucionar este grave problema de pérdidas de agua que abarcan varias cuadras del barrio Tres Cerritos, que abarca la calle Pisquillines entre Cardones y Guayacones.

"Nos costó bastante que nos atendieran, los números no atienden. En la mañana llamamos otra vez y no vienen", contó un vecino de la zona.

"No hay agua, tenemos que bombear el agua, pagamos el agua y la luz, o sea pagamos el agua dos veces, para que llegue al tanque de arriba sino no tenemos", explicó el hombre recalcando que mientras ellos no tienen agua, ven como el suministro vital se pierde en las calles.