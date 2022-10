DÍA MUNDIAL DE TALLA BAJA

Va caminando por la calle y de repente una persona le toma una foto sin permiso. Si va a baños públicos, las canillas para lavarse las manos se encuentran en un nivel alto. En los edificios, los botones en el ascensor también están a una altura inadecuada. Cada tanto, escucha en los medios de comunicación que se hacen burlas sobre “el enano”. O en la calle se le acercan para tocarla porque creen erróneamente que “trae suerte”. Así vive todavía una persona de baja talla como Fernanda Bona.

“Aún se nos trata de manera infantil o se cree que al tocarnos damos suerte. Solo somos personas”, afirmó en diálogo con Infobae. Siente que aún hay mucho por hablar para que se termine con la estigmatización. Ella, que nació con el tipo de enanismo más frecuente -la acondroplasia-, ha encontrado en el stand up una forma de transitar con humor y sanar los malos momentos que vivió por burlas y la falta de empatía.

Hoy es el Día de las personas de baja talla. En la Ciudad de Buenos Aires, está reconocido como día oficial por una iniciativa reciente de los legisladores de diferentes partidos políticos (Juan Manuel Valdés y Ana María Bou Pérez) que busca evitar estereotipos negativos y promover la inclusión social.

“Estas fechas sirven para concientizar. Yo tengo la esperanza de que en algún momento ya los días dedicados a las condiciones como la baja talla ya no necesiten de un día específico. Porque todo el mundo sabrá de qué se trata. El respeto a los demás, más allá de las diferencias, debería ser lo primordial”, dijo Bona. En los Estados Unidos, se eligió el 25 de octubre para el día de las personas con baja talla como homenaje al actor estadounidense Billy Barty, activista y fundador de la organización Little People of America.

Bona nació con acondroplasia, un trastorno del crecimiento de los huesos. La mayoría de los casos de ese tipo de enanismo aparecen como mutaciones espontáneas. Es decir, una pareja sin enanismo puede tener un bebé con esa condición. Además de la acondroplasia, hay diferentes displasias esqueléticas que pueden causar enanismo.

“Hacer el stand up me sirvió para contar mi historia y mostrar desde las barreras arquitectónicas hasta con otras personas, como cuando te gritan enana como un insulto. En lugar de enojarnos, podemos poner límites pero también el humor sirve para educar. Hice humor pero en el fondo invitaba a pensar”, contó. “El stand up es terapéutico. Te desinhibe y te genera un estado de ánimo con cierta adrenalina”, agregó.

“Todavía algunos tratan a la persona con enanismo como si fuera siempre un niño o una niña cuando ya es una persona adulta. Hay una larga tradición de tratar a las personas de baja talla de una manera infantil. De hecho, en el cuento Blancanieves, se consideran a las personas con enanismo como niños”, expresó.

También “nos tocan porque creen que damos suerte. Aún no lo puedo creer que eso suceda. Nos perciben rodeados de algo místico. Pero no es cierto. Somos solo personas con acondroplasia porque no crecieron los huesos y listo. Puede ser que tengamos complicaciones de salud por tener esa condición. Pero tampoco hay que hacer un drama”, dijo. El término “enano” se sigue usando de manera peyorativa. “Somos personas y no tenemos un impedimento para trabajar, casarnos, manejar un auto, entre otras actividades”, aclaró la mujer, que también es coach y voluntaria en la Fundación Arte de vivir.

A veces los niños miran a las personas de baja talla y quedan sorprendidos. “Los adultos toman del brazo a los niños para que no nos miren o se burlan. Pero hay que abrazar las diferencias -destacó-. Cuando un niño se sorprende, yo estoy dispuesta a contarle de qué se trata el enanismo”. Además, advirtió que aún hay pocos centros de salud y profesionales especializados en la atención de adultos de baja talla. “Se necesita que se brinde más acompañamiento psicosocial -comentó- y que se cumpla con el 4% del cupo laboral para personas con discapacidad en organismos públicos y empresas privadas”.