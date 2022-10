FRENARON EL PAGO DE CASI 8 MILLONES POR VACACIONES AL EX RECTOR DE LA UNSA

El Juzgado Federal Nº1 ordenó la suspensión de las resoluciones del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) que dictaminaban el pago de más de ocho millones de pesos, en concepto de licencias no tomadas en favor del ex rector Víctor Claros, que suman 286 días.

No obstante, desde la Casa de Altos Estudios se informó que ya pagó la liquidación final a Claros por su desvinculación de la institución cerca de 1.500.000 de pesos, lo cual incluye viáticos, obra social y 47 días de licencia que no se tomó.

"El rectorado no se opone a pagar lo que le corresponde a Víctor Claros, de hecho, al ex rector se le liquidó y pagó por el procedimiento normal de jubilación", detalló Sebastián Aguirre, secretario de Asuntos Jurídicos de la UNSa, quien aclaró que no fueron los montos que el Consejo Superior determinó y que fueron considerados irregulares por Daniel Hoyos, rector de la UNSa.

"Ahora un juez le da provisoriamente la razón (a Hoyos) porque es un juicio que recién está comenzando en este conflicto que se mantuvo con el Consejo Superior por sus resoluciones", agregó.

Daniel Hoyos, en carácter de Rector de la Universidad Nacional de Salta, promovió demanda cautelar para que se suspendan las resoluciones 437/21 y 300/22 del Consejo Superior y en contra de Víctor Claros, debido a que le reconocieron derechos que, entendía, no le corresponderían.