MACRI: “JULIANA NO QUIERE QUE SEA CANDIDATO”

El ex mandatario se refirió esta noche a su posible candidatura en las próximas elecciones presidenciales de 2023. Y reveló que su esposa Juliana Awada no comparte con él la idea de su postulación.

“Juliana no quiere que sea candidato”, afirmó en una entrevista concedida al canal LN+.

“¿Ella no quiere?”, repreguntó sorprendido por el dato el periodista Jonatán Viale ante la afirmación del ex Presidente. “No, no. Juliana no. Ella está de acuerdo en que sería bueno que no lo sea”, enfatizó Macri al responder la nueva consulta.

“Estoy batallando por la gente de la cual no me olvidé. El 41% del 2019 hoy se amplió, la gente quiere más cambio”, indicó sobre quienes lo votaron en las últimas elecciones y, desde su punto de vista, lo continúan respaldando de cara a la próxima votación.

Luego, al ser consultado por las críticas hacia su persona realizadas por parte de Facundo Manes, Macri respondió sin nombrarlo. “Le recomiendo a nuestros dirigentes que utilicen el tiempo para hablar de sus dietas y proyectos, no para hablar de los que compiten. Así les aseguro que no suman un solo voto, pierden votos. Cada vez que agreden a uno de la coalición, pierden votos”.

También se refirió a los dirigentes de Juntos por el Cambio e indicó que en el espacio hay “ruidos que a los votantes no les gusta: cuando se privilegia de vuelta el individualismo, el ego que se descontrola”.