MESSI SUPERÓ A MARADONA EN EL RÁNKING DE LOS 100 MEJORES FUTBOLISTAS DE LA HISTORIA

La revista inglesa Four Four Two publicó la selección del ránking de los 100 futbolistas más importantes de la historia y no te va a sorprender saber quienes están en los primeros lugares.

Lionel Messi sorprendió a muchos al colocarse por encima de Diego Maradona, motivo por el cual los especialistas dieron las explicaciones correspondientes de esta posición. “En 20 años, los jóvenes fanáticos del fútbol leerán sobre una figura mesiánica cuya brillantez asombró al mundo, rompió una letanía de récords y comenzó una era de dominio... pero hasta que vean los videos no tendrán una idea de lo que se han perdido. La cantidad de sus goles palidece en comparación con su belleza”, dice el documento en su comienzo.

“Ha sido votado entre los tres mejores jugadores del mundo durante 10 años y entre los dos primeros durante nueve. Una cosa es llegar a la cima y otra muy distinta permanecer allí. Hay aficionados veinteañeros que nunca han conocido un mundo en el que Messi no nos cautive semanalmente”, agregaron.

Afirmaron además que Messi mantuvo durante estos años su desempeño. "El dribleador se ha convertido en un creador de juego maduro que ahora dicta el juego mientras sigue demostrando ser decisivo en el último tercio. Messi, ahora en sus 30, nunca ha estado mejor equilibrado”.

Estos son los futbolistas que se pueden encontrar en el ránking de la revista inglesa Four Four Two

1. Lionel Messi

2. Diego Maradona

3. Cristiano Ronaldo

4. Pelé

5. Zinedine Zidane

6. Johan Cruyff

7. George Best

8. Franz Beckenbauer

9. Ferenc Puskas

10. Ronaldo

Otros cinco exjugadores forman parte del selecto grupo y son Alfredo Di Stéfano (12), José Manuel Charro Moreno (51), Daniel Alberto Passarella (58), Omar Sívori (71), Javier Zanetti (96) y Mario Kempes (99).