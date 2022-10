SINIESTRO VIAL ENTRE UN COLECTIVO Y UNA CAMIONETA

Siniestro vial en calle Jujuy casi Urquiza entre un corredor del 3B y una camioneta Hilux. La camioneta quedó incrustada en la parte trasera del colectivo.

La conductora del vehículo comentó a Todo Salta Noticias que se encuentra bien y que tanto ella como el chófer del colectivo tiene todos los papeles, "yo fui a dejar a mi hijo tranquila y cuando volvía de comprar mercadería me distraje, no me di cuenta y aparecí así con la camioneta incrustada en el colectivo".

Solo se registraron daños materiales, no hay heridos.

Se encuentra cortada media calzada, se recomienda circular con precaución.