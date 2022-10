DIPUTADA MENDOCINA PRESENTÓ PROYECTO PARA DECLARAR EL METECOL DEPORTE PROVINCIAL

Además, solicitó la incorporación del anexo del “Reglamento ITSF (Federación Internacional de Fútbol de Mesa)” para poder establecer el “molinete” como acción ilegal

A la hora de presentar la iniciativa, Canale afirmó: “¿Por qué una ley para que el Metegol sea deporte? Me lo propuso @marioqacmdz (uno de los organizadores de la liga) y me abrió los ojos en un montón de cosas que desconocía sobre discapacidad y estar en silla de ruedas”.



En ese sentido, remarcó: “Explíquenle a la Liga mendocina de metegol en silla de rueda que no es importante. Ellos lo solicitaron a través del Mario. Soluciona todo a todos? No. Soluciona algo a alguien? Sí. No arregla el país pero mejora vidas”.