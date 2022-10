"CRISTINA KIRCHNER SIGUE ENOJADA CONMIGO POR LA IMITACIÓN DE BOSSI"

Al ser entrevistado, el conductor dio distintas definiciones sobre su carrera, el rating, el humor, sus programas y sus mentores. También habló sobre su relación con el mundo de la política.

El conductor recordó las visitas y sketches con funcionarios y candidatos a elecciones que pasaron por los ciclos de Videomatch y Showmatch, como Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Mauricio Macri, Daniel Scioli, Sergio Massa o Alberto Fernández, entre otros. Y en ese contexto, dijo que dejó de tener diálogo con Cristina Kirchner a raíz de una parodia que causó el enojo de la ex presidenta.

“Hemos tenido problemas con el humor político. La actual Vicepresidenta de la Nación todavía sigue enojada conmigo por la imitación que le hacía Martín Bossi en su momento. Creo que no habla conmigo porque ella decía que Bossi la imitaba mal, que la hacía con zapatos gigantes y le explicamos que, bueno, es un varón y calza 45″, contó Tinelli en la charla que mantuvo con Ignacio González Castro, fundador y CEO de ABF.

“No me habla ni ella ni ninguno de La Cámpora. No importa, está todo bien, pero todavía está enojada porque no la hacíamos coqueta. Y no la hacíamos coqueta porque lo hacía Martín Bossi, que es un pibe que mide 1,80 y calza 45. Obviamente no es igual”, agregó sobre el segmento humorístico que los distanció.

Tinelli aclaró que el interés de lograr la participación de figuras políticas en sus programas era simplemente “hacer rating”. “No buscábamos otra cosa. Creo que ellos buscaban mayor visibilidad para sus campañas políticas”, supuso y reveló una decisión de la que se arrepiente: previo a la elección presidencial de 2015, recibió a Daniel Scioli, que entonces competía con Mauricio Macri: “En ese momento, lo hicimos con Daniel y no vino Mauricio. Me parece que tenían que venir los dos candidatos. No sé por qué no se hizo, tampoco fue armado”.