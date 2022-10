PABLO MOYANO: “CON ESTA INFLACIÓN NO SE PUEDE CONTINUAR”

El líder de la CGT pareció así dar un ultimátum ante la crisis económica y el impacto que genera la inflación sin freno en los trabajadores.

“Algunos sectores del gobierno demuestran cierta incapacidad para ponerse al frente de lo que está pasando”, opinó el líder sindical. Manifestó su descontento con el “combate contra la inflación” y respecto del mercado laboral.

Por eso, calificó la situación como “terrible” y expresó: “Ojalá que con los anuncios del ministro (Sergio) Massa empiece a mejorar el tema”.

Hace algunos días, Moyano ya había criticado al Gobierno por el aumento de precios y la falta de políticas: “Se preocupan más por las figuritas que por el aumento del pan”. El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros se había referido en duros términos al secretario de Comercio, Matías Tombolini, tras una reunión que había mantenido para normalizar la venta de figuritas para el Mundial de Qatar 2022.

En agosto, Pablo le había enviado un mensaje a Alberto Fernández: “Poné lo que tenés que poner”, en relación a las políticas que deben implementarse para frenar la escalada de precios.

Este lunes algunos dirigentes de la CGT cenaron con el Presidente en la Quinta de Olivos y Pablo Moyano no fue parte de este encuentro. El sindicalista le bajó el tono a la polémica y reiteró el pedido de medidas para paliar el aumento de precios. “No me importa si me invitan o no a una cena. Yo almorcé y cené con Alberto Fernández varias veces. Lo que realmente me interesa es el rumbo socio-económico del país y los trabajadores. No es posible que todos menos ellos continúen haciendo lo que quieren en una Argentina con elevada inflación y crisis social”, dijo Pablo Moyano tras el encuentro.

Luego de esa reunión de la que Moyano no participó, Alberto Fernández mantuvo un encuentro con el sindicalista en Olivos. Allí el líder camionero le habría hecho una serie de reclamos, entre los que figuraron, el pago de una suma fija hasta fin de año como complemento salarial para el sector privado, con la idea de que luego sea incorporado por cada gremio en paritarias. Así como también un control estricto de precios, la ampliación de las asignaciones familiares y actualización del piso de Ganancias.