POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN VARIOS VEHÍCULOS QUEDARON EN UNA ZANJA

En calle Mariano Boedo al 100 se realizaron varios arreglos, entre ellos realizaron una zanja para poder colocar caños, debido a esta situación y por la falta de señalización varios vehículos quedaron atrapados en este lugar.

Quedaron atrapadas dos de las cuatro ruedas de uno de los automóviles, el cual va a necesitar la ayuda de una grúa. Hace varios días que vienen dejando los vehículos en este lugar y debido a los arreglos terminó cediendo y provocó este caos.

La situación es terrible, los vehículos quedaron totalmente atrapados, los dueños de los automóviles están evaluando la situación para determinar como sacarlos de la zanja.

Aún no se sabe si estas reparaciones pertenecen a la Municipalidad o a Aguas del Norte.

El propietario de uno de los vehículos involucrados en esta increíble situación habló y dijo que "no sé quienes están trabajando acá, no soy experto en el tema, no me imaginé que esto iba a pasar, pero una empresa que se dedica a esto si debería tenerlo en cuenta. El problema acá es que si ellos saben que esto es tierra, si llueve esto es lo que termina pasando".