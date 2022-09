TOMÓ UN CAFÉ SIN PAGARLO Y QUISO FUGARSE

Fue condenado a la pena de dos años de prisión efectiva por ser autor de los delitos de estafa, hurto simple en grado de tentativa y robo calificado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa, todo ello en concurso ideal.

No obstante, cumplirá en la cárcel la pena de tres años y medio, ya que se unificó la condena con una anterior.

La jueza interina de Garantías 7, Claudia Puertas, lo encontró culpable de un hecho ocurrido en una confitería cercana al Hospital San Bernardo. Abán entró en el local y pidió un café, pero no tenía dinero para pagarlo. Más tarde, la mujer que lo atendió en la confitería lo vio intentando arrancar una motocicleta que estaba estacionada en la vía pública, pero al no tener las llaves no logró su cometido.