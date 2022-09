WALTER CHÁVEZ NIEGA LAS ACUSACIONES DE VIOLENCIA LABORAL

A partir del día viernes a la noche a través del medio TodoSaltaNoticias dos integrantes del cuartel de bomberos Gral. Martín Miguel de Güemes realizaron públicamente una serie de denuncias por maltrato físico, verbal y laboral de parte del jefe Walter Chávez.

Ante esta situación, TodoSalta dialogó con Chávez y aclaró primeramente que no se tratan de más de seis denuncias, además de dejar en claro que tres de ellas se tratan de exbomberos. "Tres de los denunciantes eran ex bomberos a los cuales se los apartó por sanciones indisciplinarías" dijo, además aclaró que dos de ellos formaban parte del desacatamiento sur, lugar en el que vecinos llegaron a comentarle al jefe del cuartel que se enajenaban los objetos del establecimiento. Por este motivo, estas tres personas habrían sido retiradas de sus cargos.

Con respecto al resto a las otras denuncias, por parte del personal femenino y un masculino sobre supuestos malos tratos en el trabajo, Walter Chávez desmintió esas acusaciones. "Hay una persona que está denunciando que yo le apreté la mano al saludar, que le levanté la mano, la insulté. Esto no es así. Está persona está mintiendo", dijo.

El comandante declaró que las denuncias "nacieron como algo armado". "Esto viene desde hace tiempo, la chica muy joven (en referencia a una de las denunciantes), es pareja de un oficial al cual se le hizo un sumario interno, se lo sancionó a través del tribunal de disciplina por maltrato", expresó, sosteniendo que se trataría de un arreglo para dañar la imagen del bombero ahora que está "incursionando en la política".

De acuerdo al relato de Chávez, una de estas persona sería la responsable de un desperfecto ocurrió hace poco. "Hemos encontrado agua en el combustible de los móviles", sostuvo.

Por otra parte, de acuerdo a la nota realizada el día viernes, las mujeres expresaron que habían más de 10 denuncias en contra del comandante del cuartel. Una de ellas declaró lo siguiente: "me dejó secuelas psicológicas que hasta hoy no puedo superar. La esposa del jefe era presidente de la comisión directiva en ese momento y me agredió. Sabía donde vivía y me amenazó".