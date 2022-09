LA LEY DE HUMEDALES VOLVERÁ A DEBATIRSE LA PRÓXIMA SEMANA

La Cámara de Diputados de la Nación definió en la sesión especial de este jueves que la próxima semana comenzará un nuevo debate en comisiones para avanzar con la aprobación de una Ley de Humedales. Tras diez años de proyectos presentados y tres intentos frustrados de aprobar la norma, hubo consenso entre los bloques y las iniciativas presentadas hasta el momento se discutirán en plenario de las comisiones de Presupuesto, de Recursos Naturales y Ambiente, y de Agricultura y Ganadería. Este fin de semana las organizaciones que impulsan la ley realizarán una Acción Plurinacional por los Humedales que confluirá en una movilización en Rosario con vigilia en el Puente Rosario - Victoria.

El miércoles por la noche, al cierre de la sesión informativa del jefe de Gabinete, Juan Manzur, el jefe del bloque del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, anticipaba la búsqueda de un "diálogo con los presidentes de las comisiones que intervienen en los proyectos de protección de humedales para que la semana que viene, en plenario, podamos trabajarlos". Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales e impulsor del proyecto consensuado con las organizaciones, ya había dado el visto bueno para el plenario, al igual que Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto. Faltaba el apoyo del radical Ricardo Buryaile, de Agricultura y Ganadería, comisión en la que históricamente estos proyectos encuentran mayores obstáculos.

"Teníamos problemas para juntar a las tres comisiones, Buryaile se resistía. Pero los diputados de Santa Fe presentaron un pedido de emplazamiento y lo aprobamos. Todos los bloques tuvieron que votar a favor porque estamos en el medio de los incendios", dijo Grosso a Página 12, luego de la sesión especial de este jueves en la que finalmente se aprobó el emplazamiento que dejó fijado el inicio del plenario de las tres comisiones para el próximo jueves a las 10 de la mañana. Enrique Estévez, diputado santafesino del Partido Socialista, fue quien presentó formalmente el pedido de emplazamiento para fijar la fecha y no demorar más el debate.

Un tiempo de catástrofes ambientales

"Estamos viviendo un tiempo muy difícil con las catástrofes ambientales que atraviesa el planeta y nuestro país en particular. Vemos cómo las leyes que sancionamos no terminan de aplicarse y cómo las herramientas que tienen los distintos poderes del Estado no son suficientes para abordar la calamidad que estamos viviendo con los incendios", sostuvo al tomar la palabra Estévez, que advirtió que el tratamiento de una ley de protección de humedales "es urgente". Por la mañana del jueves, antes de la sesión, un grupo de intendentes santafesinos realizaron en el Obelisco un acto de "visibilización" contra la quema de humedales.

"Preveíamos que, una vez que volvieran los incendios y el humo a Rosario, se iba a volver a calentar el clima político e iba a haber otra oportunidad para tratar el tema", dijo a este diario Grosso, quien precisó que en el plenario "pondremos a la vista todos los expedientes y trataremos de dictaminar lo más pronto posible". El diputado se mostró "optimista" con respecto al panorama futuro de la ley y consideró que "hay un debate saldado y agotado, hace diez años que hay proyectos en ambas cámaras, no hay que perder más el tiempo: pongámonos de acuerdo en el articulado porque todo lo que hagamos ya está llegando tarde".

En noviembre de 2021 la Comisión de Recursos Naturales llegó a dictaminar un proyecto, pero la iniciativa nunca fue tratada por las otras comisiones y perdió estado parlamentario. Antes, en 2016 y 2013, diversas leyes de protección fueron aprobadas en el Senado pero no se debatieron en Diputados. En febrero de este año, Grosso encabezó la presentación del cuarto intento de aprobar la ley.