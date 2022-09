MAÑANA ACCIDENTADA: SINIESTRO VIAL EN AVENIDA TAVELLA

Hace minutos ocurrió un segundo accidente en la Avenida Tavella y Juan Fernández entre una vehículo particular y una motocicleta. El conductor de la moto no podía pararse secuela del terrible choque.

En el ingreso de Villa María Ester, en la avenida Tavella un vehículo particular y una motocicleta chocaron. Si bien no fue un accidente grave, el conductor de la moto no podía ponerse de pie por las lesiones que le dejó el impacto del siniestro.

El SAMEC asistió a los conductores, sin embargo por motivos que se desconocen, el hombre que iba en el vehículo de menor porte decidió retirarse del lugar de manera particular pese a que no podía mantenerse de pie.

Por ahora de acuerdo a la información que tránsito le brindó a TodoSaltaNoticias, la motocicleta fue quien ocasionó el siniestro, razón por al que el hombre de entre 30 y 40 años acabó desplomado en el asfalto. De acuerdo al test de alcoholemia, ningún conductor tenía alcohol en sangre.