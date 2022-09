SUCESO HISTÓRICO EN EL FÚLTBOL FEMENINO ARGENTINO

En las últimas horas se vivió un suceso histórico en el fútbol femenino argentino. Es que la delantera de Racing Rocío Alejandra Bueno se convirtió en la primera jugadora transferida al exterior, en un acontecimiento inédito en la Argentina, al ser cedida a préstamo por un año al Sassuolo de la Serie A de Italia, con un cargo de 2.000 euros y una opción de compra definitiva por otros 25.000 de la moneda europea.

De ese modo, la integrante de la Selección Argentina que obtuvo el segundo puesto en la reciente edición del Torneo L’Alcudia, de España, es la primera futbolista que le generará un ingreso de dinero a una entidad deportiva del país. La Academia oficializó la operación a través de sus redes oficiales de comunicación con el siguiente mensaje: “¡Gracias, Ro! Racing es tu casa para toda la vida. Para la historia. Racing concretó la primera transferencia rentada en el fútbol femenino argentino”.

“Rocío Bueno se va al Sassuolo, de la Primera de Italia, a préstamo con cargo y opción de compra”, completó el anunció, acompañado por un video con el mensaje de despedida de la propia deportista desde el Cilindro de Avellaneda y con imágenes de sus goles convertidos con la camiseta albiceleste.

“Me da mucho orgullo cumplir el sueño de jugar en el exterior y poder dejarle algo a esta camiseta que tanto me dio. Gracias a todas y todos los hinchas, que con tanto cariño que me recibieron desde el primer día que pisé el predio Tita Mattiussi hace dos años, me hicieron hincha de Racing”, expuso la jugadora.