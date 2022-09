¿BEBER TÉ ALARGARÍA LA VIDA?

Investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud del Reino Unido aseguraron que quienes lo consumen tienen de un 9% a un 13% menos de riesgo de mortalidad, en comparación con quienes no lo beben.

Dos tazas de té al día pueden ser la diferencia entre una vida más o menos larga. Así lo determinó un reciente estudio, según el que tan sólo dos tazas de esta tradicional infusión podrían reducir el riesgo de mortalidad en alrededor de un 10%.

Investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud del Reino Unido aseguraron que “las personas que consumen dos o más tazas al día tenían entre un 9% y un 13% menos de riesgo de mortalidad en comparación con las que no beben té”.

Los resultados del trabajo fueron publicados en Annals of Internal Medicine, y también sugirieron que las conclusiones habían sido las mismas independientemente que la persona también haya bebido café, o si agregó leche o azúcar a la infusión. Tampoco influyó cuál había sido la temperatura preferida del té, y el riesgo reducido se mantuvo independientemente de los genes de las personas.

Los investigadores utilizaron datos del Biobanco del Reino Unido, según los cuales el 85% de los hombres y mujeres del estudio de entre 40 y 69 años habían informado que bebían té con regularidad. De ellos, el 89% dijo que bebía té negro.

El estudio se realizó con un cuestionario respondido de 2006 a 2010 y seguido durante más de una década. Fernando Rodríguez Artalejo es catedrático de medicina preventiva y salud pública de la Universidad Autónoma de Madrid, y calificó la investigación como “un avance sustancial en el campo”.

Es que, tal como señaló, la mayoría de los estudios anteriores se habían realizado en Asia, donde el té verde es el más consumido, y los pocos trabajos hechos fuera de Asia eran “pequeños en tamaño y no concluyentes en sus resultados”.

“Este artículo muestra que el consumo regular de té negro (el té más consumido en Europa) está asociado con una modesta reducción en la mortalidad total y, especialmente, por enfermedades cardiovasculares durante 10 años en una población general adulta de mediana edad, en su mayoría blanca”, dijo en declaraciones a The Telegraph.

Asimismo, agregó que el estudio no establece definitivamente que el té sea la causa de la menor mortalidad de los bebedores de té, debido a que no podía excluir que esto se deba a otros factores de salud asociados con el consumo de té, o bien a otros hábitos saludables que tuvieran esas personas. En tanto, otra pregunta que quedó sin respuesta tras el estudio es si las personas que no beben té tendrían una expectativa de vida menor y debieran incorporar esta bebida para mejorar su salud.