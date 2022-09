UN TAXI SE INCENDIÓ EN CALLE MENDOZA Y LERMA

En calle Mendoza y Lerma se incendió un taxi que venía sobre calle Lerma y que tuvo un desperfecto mecánico.

El conductor se encuentra en buen estado de salud, en cuanto a la pasajera que venía en el taxi está siendo asistida por el personal médico debido a la inhalación de humo.

Está totalmente cortado el acceso de la calle Mendoza y Lerma.

El Jefe de la Policía habló con Todo Salta Noticias y comentó sobre el incidente, dijo que "la pasajera se encuentra en buen estado de salud, fue asistida por el SAMEC, sufrió un golpe nada más".

El conductor está brindando los datos correspondientes.

Los bomberos dijeron que lo que produjo el incendio fue un problema eléctrico.

El conductor brindó declaraciones a los medios: "el auto no me respondía, puse el freno de manos y paré el auto. La pasajera se asustó y cuando yo quise frenar y no frenaba, clavé el freno de mano, el auto comenzó a mermar la velocidad y la chica abrió la puerta y se tiró"

"Cuando abrí el capó del auto con el mata fuego me salió la llama por eso me quemé".

"El vehículo ya no sirve para nada".