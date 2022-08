ALERGIA A LA GRAVEDAD: NO PUEDE CAMINAR SIN DESMAYARSE

Internacionales 31 de agosto de 2022 Por Betina Almada

Lyndsi Johnson no lo duda: “Soy alérgica a la gravedad”. La ex mecánica de la marina de Estados Unidos, que sufre el raro Síndrome de taquicardia postural (PoTS), asegura que no puede estar parada más de tres minutos seguidos.