NUEVA FECHA DE LANZAMIENTO PARA ARTEMIS I

Luego de que la NASA suspendiera el despegue de Artemis I, su cohete gigante que buscará llegar a la Luna, debido a un problema con uno de los motores; la agencia espacial norteamericana anunció que el sábado 3 de septiembre volverán a intentar su despegue desde Cabo Cañaveral, según indicó Mike Sarafin, director de la Artemis I, durante una conferencia de prensa.

“Los equipos revisaron los datos del intento de lanzamiento del lunes de la misión Artemis I y están avanzando con un segundo intento de lanzamiento el sábado 3 de septiembre, con una ventana de lanzamiento de dos horas a partir de las 2:17 PM (15:17 hora argentina)”, afirmaron desde el perfil oficial en redes sociales de la misión que tiene por objetivo reconquistar la Luna.

En ese sentido, Sarafin dio explicaciones sobre las razones que retuvieron a Artemis en la Tierra y afirmó que ante los problemas que se registraron decidieron “cambiar el proceso de carga de combustible y comenzar antes con el enfriamiento de los motores y trabajar en la plataforma para solucionar el tema de la fuga de hidrógeno”. Sin embargo, Charlie Blackwell-Thompson, la ingeniera a cargo del lanzamiento, resumió: “Vimos que teníamos una fuga en uno de los motores, y los esfuerzos que hicimos para repararlo no fueron exitosos. También tuvimos restricciones meteorológicas”.

Según explicaron, cuando el cohete debía despegar, a unas 7 u 8 millas náuticas de la plataforma se desarrollaban tormentas eléctricas, con lo cual no contaron con condiciones para el lanzamiento. En tanto, se mostraron esperanzados de cara al próximo sábado.

“Soy optimista de que tendremos algo de aire despejado para trabajar durante el intento de la tarde del sábado”, afirmó Mark Burger, oficial meteorológico de lanzamiento del 45° Escuadrón Meteorológico de la Fuerza Espacial de EEUU. “Sin embargo, nuevamente, la probabilidad de una clima adverso en cualquier punto de la cuenta regresiva todavía me parece bastante alta”, admitió el experto y destacó que estiman solo un 40% de posibilidades de buenas condiciones climáticas.

De todas maneras los científicos y las autoridades de la misión aclararon “en el intento de ayer (por el lunes) dijimos que si no podíamos acondicionar térmicamente los motores, no vamos a despegar. Y esa es la misma postura en la que vamos a entrar el sábado. No lo veo diferente”. Es por eso que, de ocurrir una nueva suspensión, confirmaron que el lanzamiento se realizaría el próximo 5 de septiembre.