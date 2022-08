NO HABRÁ SESIÓN DE DIPUTADOS DEBIDO A LA TENSIÓN POLÍTICA

A pesar de los fuertes rumores respecto de que esta semana la Cámara de Diputados volvería a sesionar, en las últimas horas el oficialismo y la oposición definieron que no habrá llamado para que los legisladores se sienten este miércoles en sus bancas.

“Hubo conversaciones con el oficialismo y quedaron en que esta semana no hay sesión y se negociará para más adelante”, señalaron desde Juntos por el Cambio. “No había sido llamada la sesión así que no se cayó. Además, estamos esperando el dictamen de varias leyes que nos interesan”, explicaron desde el Frente de Todos.

Un punto no menor es que, tanto desde el oficialismo como de la oposición, entienden que el clima está “enrarecido” por la discusión que se está viviendo en la calle respecto del apoyo a Cristina Kirchner. Ni Juntos por el Cambio ni el Frente de Todos se mostraron muy convencidos en avanzar en el recinto hasta que no se logre cierta tranquilidad. “El clima no es el mejor, eso se traslada al recinto, tendríamos una sesión muy tensa”, señaló una alta fuente del oficialismo.

La sesión que se estaba pensando para este miércoles iba a tener temas de consenso para los cuales el oficialismo tenía asegurado los votos, principalmente en lo que se refiere a la prórroga de seis impuestos y la aprobación del Consenso Fiscal.