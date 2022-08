RIESGO DE "PULVERIZACIÓN DE SUSTANCIAS RADIOACTIVAS" EN UCRANIA

Este viernes autoridades ucranianas empezaron a distribuir pastillas de yodo a residentes de los alrededores de la planta nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, que en los últimos días ha sufrido numerosos ataques que ponen en riesgo su seguridad, informó AP.

Las píldoras de yodo se reparten para ser consumidas en caso de una fuga radioactiva, ya que ayudan a la glándula tiroides del organismo humano a no absorber el yodo radioactivo que podría liberarse tras un accidente nuclear.

La entrega de las píldoras a los residentes del lugar pone de manifiesto los temores de las autoridades locales y nacionales de Ucrania de que los recientes ataques alrededor de las instalaciones de la planta de Zaporiyia puedan desencadenar una nueva catástrofe nuclear similar a la que ya vivió Ucrania hace 36 años en Chernobyl.

Ucrania y Rusia se culpan mutuamente por los ataques, como el que esta semana causó un incendio que dañó una línea de transmisión de la planta, dejándole temporalmente desconectada hasta que este viernes volvió a ponerse en marcha.

Riesgo de "pulverización de sustancias radioactivas" en planta de Zaporiyia

Este sábado, el operador público de Ucrania, Energoatom, dijo en su cuenta de Telegram que en la central nuclear de Zaporiyia existe un riesgo de "pulverización de sustancias radioactivas" y culpó a Moscú por los últimos bombardeos, que se han seguido produciendo este sábado, según The New York Times.

"Como resultado de haber sufrido "varios bombardeos en la última jornada", "la infraestructura de la estación ha sido dañada, hay riesgo de pulverización de hidrógeno y salpicaduras de sustancias radioactivas, y el riesgo de incendio es alto", dijo Energoatom y añadió que, al menos hasta el mediodía del sábado, la planta operaba "con el riesgo de violar los estándares de seguridad de radiación y de incendio".

La planta de Zaporiyia, aunque se encuentra en una zona que permanece bajo control ucraniano, está ocupada por soldados rusos desde los primeros días de la invasión.

El OIEA, organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, ya reunió a un equipo y pretende enviarlo a la planta de ser posible la semana próxima.

La delegación estaría formada por el titular de la agencia, el argentino Rafael Mariano Grossi, y otros 13 expertos de países en su mayoría neutrales, informó The New York Times, que tuvo acceso a la lista del equipo en el que no están presentes científicos de EEUU ni de Reino Unido, ya que Rusia considera que estos países tienen un sesgo a favor de Ucrania.