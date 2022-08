INCENTIVO LABORAL PARA MÉDICOS

El proyecto de ley que presentó el propio Nallar, se encuentra actualmente en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, quienes ayer lo convocaron para explicar la propuesta.

Al dar detalles de la propuesta remarcó que este sistema no sería obligatorio sino que cada hospital podría voluntariamente implementarlo.

El objetivo sería instalar un sistema que en vez de cumplir solamente las horas dentro de un hospital, puedan juntar créditos por atenciones al público.

Actualmente el gerente detalló que los médicos deben cumplir un régimen laboral de 30 horas semanales, pero es muy difícil tener un control si cumplen con este horario o no. Es asi que con el sistema que contiene su proyecto el objetivo es lograr una mayor eficiencia en este sentido.

Especificó que "una consulta médica en capital puede tener 10 o 20 créditos, y esa misma consulta en el interior tiene 50 créditos. Cada profesional tiene que juntar 1.500 créditos al mes".

"Es decir que llegaría mucho más rápido a los 1.500 créditos, que es equivalente a las 30 horas semanales, pero en menor tiempo si va al interior”, dijo Nallar consultado en el programa Hora de Voces.

“Muchas veces marcan el dedo, se van y vuelven. En las especialidades pueden volver por urgencias, no sabemos si va a volver o no. Es muy difícil controlar algún médico específicamente hablando de este punto con un sistema de horarios, porque no se puede demostrar si hace actividad o no”, puntualizó el gerente del Oñativia.

Nallar sostuvo que “sería un estímulo para que los profesionales puedan trabajar en el interior menos tiempo y una una forma para descongestionar los servicios hospitalarios de la capital en cuanto a especialidades clínicas".

Consideró que al estar tan centralizada las especialidades de endocrinología o de diabetes en el Hospital Oñativia, la gran cantidad de gente de toda la provincia que acude por consultas provoca una congestión en la atención al público de los médicos.

En este punto la situación se complica ya que "fuera de la capital el número de especialistas en diabetes o endocrinología son menos de tres y el sistema actual de salud local no tiene ninguna motivación para que los especialistas viajen a trabajar al interior", enfatizó.