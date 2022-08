CINCO ALIMENTOS QUE ACELERAN EL ENVEJECIMIENTO

Cada vez son más las investigaciones que relacionan los alimentos ultraprocesados (UPF, por sus siglas en inglés) con la obesidad, la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardíacas. Un estudio de 2022 de la Universidad de Navarra descubrió que los UPF hacen que el cuerpo envejezca más rápido y aumentan el riesgo de mortalidad por todas las causas.

Los investigadores de la Universidad de Michigan, EEUU, que crearon un Índice Nutricional de Salud en 2021 descubrieron que cada hot dog o salchicha en sandwich que come una persona le resta unos impactantes 36 minutos a su esperanza de vida saludable.

Los refrescos acortan la vida en 12 minutos, el bacon o tocino en seis minutos y cada hamburguesa doble con queso que se devora recorta algo menos de 9 minutos. La investigación también reveló que incluso una porción de queso consumida puede restar más de un minuto a una vida saludable.

Pero, antes de que te deshagas de tu ración de fin de semana, no todo son malas noticias: el índice también demostró que es posible añadir minutos a nuestra esperanza de vida saludable comiendo mejores alimentos. Por ejemplo, se demostró que cada plátano añade 13 minutos y medio a la vida, al igual que una porción de salmón al horno.

Llegados a este punto, intuimos que, por supuesto, los hot dogs no deberían ser el pilar de nuestra dieta, pero seguro que comer uno de vez en cuando no hace daño. No, comer un solo perrito caliente no te va a restar necesariamente 36 minutos de vida en tiempo real, pero casi todos los expertos están de acuerdo en que la categoría en la que se encuadran -los UPF- supone una mala noticia para nuestra salud.

Por eso, si lo que se busca es llevar una vida más sana y un poco más larga, he aquí algunos alimentos con los que debemos tener cuidado. Pero no temas, los científicos también revelan cuáles son algunas de las alternativas igual de deliciosas que podemos incorporar a nuestra dieta.

5 alimentos que aceleran el envejecimiento

1. Hot dogs (perros calientes, panchos o salchichas en sandwich). Cada porción resta 36 minutos a una vida sana

2. Tocino

3. Hamburguesas con queso

4. Refrescos

5. Snacks y panes envasados

El salmón obtuvo una alta puntuación en cuanto a longevidad, ya que cada porción añade 13,5 minutos a la vida, pero los investigadores señalaron que no tiene la misma puntuación en cuanto al impacto medioambiental.

Nadie quiere que le digan que cambie su lata de refresco por un té verde, pero dados sus manifiestos beneficios para la salud (es rico en polifenoles, que protegen contra las enfermedades del corazón), vale la pena considerarlo.

Otro estudio reveló que el viejo té del desayuno inglés puede reducir el riesgo de demencia a la mitad, así que a dejar la lata y poner la tetera.

El consumo de frutos secos como tentempié tiene beneficios bien documentados para la salud, desde la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y la obesidad hasta el fomento de una función cognitiva saludable.