CORTE EN CALLE PELLEGRINI Y CORRIENTES

La calle Pellegrini y Corrientes se encuentra cortada por una manifestación en reclamo por la suba del boleto del colectivo, armaron una olla popular ya que no piensan retirarse del lugar, piden que Saeta cumpla con el subsidio.

Una de las manifestantes manifestó que lo único que quieren es "el boleto social que desde el año pasado que estamos reclamando, lo que nos frena es la policía porque nos piden el carente de recursos, cuando vos no podés tener un televisor, no podés tener nada, no puede ser que la policía no nos de el carente de recursos por tener un una bicicleta, se nos están burlando en la cara".