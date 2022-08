VÍCTOR VACA DENUNCIA PERSECUCIÓN E INICIÓ UNA HUELGA DE HAMBRE

“Estoy reclamando que me devuelvan el puesto de trabajo, quiero que me devuelvan mi dignidad”, expuso el trabajador ante los micrófonos de Aries. Tras 16 años de prestar servicios en la empresa, denuncia que se niegan a reincorporarlo luego de que recibiera el alta médica por un problema de salud que lo mantuvo alejado de la actividad desde diciembre.

Según indicó Vaca, desde junio se niegan a diagramarlo para volver a trabajar. “Aducen que no estoy apto para manejar, que tengo que hacer una junta médica”, informó. No obstante, aseguró que desde el propio Ministerio de Trabajo desestimaron la junta ya que la decisión de darle el alta fue compartida por su médico de cabecera y el de médico de la empresa.

“Hace cuatro meses que me tienen sin sueldo, estoy a la deriva, sin obra social, no tengo farmacia, no tengo nada, estoy en la calle. Quiero que me devuelvan mi dignidad”, expresó angustiado.