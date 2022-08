TENSIÓN TRAS EL DESALOJO EN UNA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

Momentos de tensión se vivieron en una playa de estacionamiento ubicada en calle Lerma, cuando desalojaron a una familia que adquirió el lugar luego de que la anterior propietaria les vendiera la playa.

Silvia Raquel Gerónimo, antigua dueña del espacio, desde el 2017, vendió la propiedad a una familia pero esta mañana la policía los desalojó de forma violenta. Tal fue el grado de agresión que en imágenes exclusivas de TodoSaltaNoticias se pudo observar como la policía arrastraba a un hombre apartándolo de la playa, quien se desmayó durante el complicado episodio.

"Nosotros le compramos a la señora Silvia Raquel Gerónimo. Lo compramos con todos los derechos y papeles que corresponden, pero hoy la justicia de manera ilegal, violenta y con una corrupción detrás nos están desalojando", expresó la hija del actual dueño.

El desalojó se efectuó ya que "no nos declaran a nosotros como poseedores, dueños", dijo la joven. Y sumó que pese a sus constantes pedidos, no hay papeles que certifiquen que esas propiedades no les corresponden.

"Ella compró la propiedad en el 2017 y esto era un baldío. Ella, nosotros, le pusimos todo y ahora viene a querer hacerse el dueño", dijo indignada la joven

Mientras en la vereda de la playa se desarrollaba el tenso episodio, al frente se encontraba presente Noberto Atea, esposo de una de las herederas de la propiedad.

"Lo que quiere esta gente, el señor Noberto Atea, que ni siquiera es el dueño sino el esposo de una de las herederas, es quedarse con la exclusividad de la playa. Ahora que vieron que la señora Silvia Raquel construyó, hizo una playa, una oficina tiene vehículos, vienen a hacerse los dueños", dijo la joven.

Dentro de la confusa situación, la familia que adquirió la propiedad a finales del año pasado, mostró todos los papeles en los que figura como dueña la señora Silvia Raquel, quien manifestó haberse hecho poseedora luego de comprar el, antiguamente baldío, a las hijas del antiguo dueño.

La violencia ejercida por la policía quedó registrada por las cámaras de TodoSaltaNoticias, como así también la indignación y preocupación de las personas que habían dejado sus vehículos en la playa pero que al regresar al lugar encontraron a la policía obstaculizando su ingreso. Tampoco se le perdió a un hombre con diabetes ingresar a retirar su insulina, cabe destacar que era la misma persona que minutos atrás había sido arrastrado por la fuerza policial.