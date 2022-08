ALUMNOS DE LA EX NORMAL PIDEN QUE EL DIRECTOR SIGA EN SU CARGO

En calle Mitre los alumnos de la ex Normal se están manifestando por la continuidad del director Daniel Alderete ya que creen que es una causa injusta.

Además de los alumnos, también se encuentran profesores y padres en la manifestación gritando al unísono "queremos justicia". Entre los carteles se puede leer "la violencia hacia el género masculino existe y no se minimiza", "luchamos por lo justo y lo correcto".

El director Daniel Alderete habló y dijo que desde las 7:30 estaba pidiendo a las autoridades que se acerquen a la institución ya que "el lugar de mis alumnos es en la institución, no los puedo hacer entender, agradezco el apoyo".

"Me voy del cargo porque me han acusado de una supuesta violencia. Estoy acá de pie, de frente y si tengo que dar todas la explicaciones ante la justicia lo voy a hacer, porque sé la clase de persona que soy".

Cabe recordar que Daniel denunció que la cocina estaba destruida y que los chicos no tenían copa de leche, le preguntaron si creía que esta situación tenía que ver con su despido y él relató ante los medios que "yo no quiero pensar en este tipo de actitudes, me parecen totalmente mezquinas, si yo cometí un error a cargo de la dirección del colegio, obviamente tendrán que actuar como corresponde pero de lo que supuestamente me están acusando no".

El director está en su cargo hace dos años y desde entonces los chicos no pueden acceder a la copa de leche y las obras para poder modificar la cocina siguen sin realizarse.

En la Escuela Normal hay muchísimas irregularidades, en el año 2021 la dirección designó un equipo normalizador del colegio integrado por tres profesores "el profesor Colque y el profesor Jorge Pacheco el año pasado por una cuestión personal y de trabajo dejaron el cargo y quedé yo a cargo del colegio, siempre con el pedido como corresponde de que me nombren vice director porque obviamente no soy un super hombre y una institución tan grande tiene que ser manejada por un equipo directivo. Desde febrero del 2022 que yo estoy ejerciendo el cargo solo, la persona que me denuncia está en el primer lugar en el cuadro de puntaje y aspira a ocupar la vice dirección, pero en realidad aspira a ocupar la dirección, tengo que ser mal pensado, calculo que por ahí viene el tema", relató Alderete.

Una docente habló con Todo Salta Noticias y afirmó que se trata de una persecución hacia él "se tomó esta cuestión personal que pasa por una cuestión más del Ministerio, por el tema de los nombramientos que terminó por sacar los malos entendidos con la profesora y lamentablemente terminó con esta denuncia que deja mal parado al director y a la institución, estamos seguros de que no hubo ningún tipo de violencia, estamos en apoyo hacia el director".