INTENSO DESPLIEGUE DE OPERATIVO POR INCENDIOS

El arduo trabajo operativo contó con la intervención de Bomberos de la Policía, cuarteles de Bomberos Voluntarios, Brigada Forestal de Defensa Civil y personal de Prevención y Emergencias de la Municipalidad de Salta.

Todos los focos fueron controlados. Por el momento se realizan tareas de relevamiento y control de las zonas afectadas.

Debido a las condiciones climáticas se mantiene el alerta. Se recomienda a la comunidad no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos, no quemar basura, apagar por completo brasas y remover las cenizas para verificar que no haya riesgos.

Ante cualquier incidente comunicarse al Sistema de Emergencias 911.