BENEDETTO Y ZAMBRANO NO ESTARÍAN FRENTE A ROSARIO CENTRAL

Boca no tiene paz. La fuerte pelea a puños entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano, durante el entretiempo del duelo con Racing en el Cilindro, encendió las alarmas en el Consejo de Fútbol. Y, tras la intensa reunión que encabezó el propio Juan Román Riquelme, ahora analizan posibles sanciones a los jugadores involucrados en el escándalo.

El Pipa reconoció su error y le pidió disculpas al defensor, quien terminó con el rostro visiblemente lastimado. El zaguero peruano las aceptó y aseguró que no puede volver a ocurrir algo similar. Más adelante, el vicepresidente e ídolo del club dejó en claro su bronca por el episodio y ahora piensa en el castigo para los futbolistas.

El Consejo de Fútbol analiza en imponerles una sanción económica, aunque también los dejaría afuera del partido contra el Canalla.

Todo se resolverá este martes cuando salga la lista de convocados luego de la práctica y además se espera un comunicado de Boca sobre la situación que se vivió en el Cilindro de Avellaneda.

Román dio el cierre al encuentro y dejó frases explosivas para con los futbolistas. Es que al vicepresidente e ídolo Xeneize no le gustó nada lo que pasó y se los dejó bien en claro: En llamas, Román se plantó y, haciendo hincapié en el cruce entre el peruano y el propio Pipa, sostuvo que "le faltaron el respeto al hincha" y que "cruzaron la línea, están buscando que los insulten".

Pero eso no fue todo. Riquelme fue más allá y les dijo que "esto no es boxeo" y que "los domingos tienen que tener hermandad". Después de esta charla caliente, no se descarta que la dirigencia tome medidas disciplinarias con Zambrano y Benedetto.