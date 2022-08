UN NIÑO MURIÓ ARROLLADO POR UN TREN Y ATACARON A LOS MAQUINISTAS

Un niño de cuatro años murió este domingo al ser embestido por un tren en la localidad de Bosques, en el partido de Florencio Varela alrededor de las 16 horas en las vías del ferrocarril Roca, a la altura de la calle Moliere, de esa zona del sudeste del Gran Buenos Aires.

Todo ocurrió cuando el pequeño salió tras su madre, Agustina, una joven de 22 años embarazada casi a término, a un comercio cercano e ingresó en el predio del ferrocarril. En ese momento, el chico fue embestido por una formación que se dirigía a la estación de Bosques, por lo que se produjo su muerte en forma instantánea.

Tras el accidente, el tren se detuvo y un grupo de vecinos emprendió violentamente contra los maquinistas. Maximiliano Daniel Caleta y Nahuel Serrano, los conductores, sufrieron golpes y fueron despojados de pertenencias, al igual que un guarda de seguridad y varios pasajeros.

"No tuve la culpa. No pude hacer nada. La mamá no lo agarró. Me robaron todo. Me cagaron a palos", expresó Caleta en un video difundido por C5N.

Tras la barbarie, el cuerpo del menor fue trasladado a la Morgue Judicial, mientras que la madre sufrió una descompensación y fue llevada al Hospital Mi Pueblo, donde quedó internada con especial atención por su estado de gravidez.