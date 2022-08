BRASIL PIDIÓ A LA FIFA SUSPENDER EL PARTIDO CON ARGENTINA

La Confederación Brasileña de Fútbol pidió no jugar el partido programado para el 22 de septiembre por riesgo de lesiones y suspensiones.

Brasil pidió a la FIFA suspender el partido pendiente con Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas de Qatar 2022. Los 85 minutos restantes del encuentro suspendido estaban programados para el próximo 22 de septiembre en San Pablo. Sin embargo, la Confederación Brasileña de Fútbol solicitó que no se realice.

“Después de recibir el pedido del técnico Tite, intentaremos suspender el partido”, informaron desde la entidad. “Dada la posición del cuerpo técnico, vamos a buscar en este momento a la FIFA para que no se juegue el partido. No escatimaré esfuerzos para asistir al cuerpo técnico. Nuestra prioridad es ganar el sexto campeonato en Qatar. Vamos a invertir para que el partido no se lleve a cabo”, explicó el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues.

Argentina, por su parte, presentó un reclamo ante el TAS por el mismo motivo. Esta apelación aún no tuvo una respuesta por parte de la entidad. Ambas selecciones coincidieron en el peligro de lesiones o la posibilidad de suspensiones a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo que representaría este partido.

La suspensión del partido jugado el pasado 5 de septiembre fue a raíz del ingreso de un agente sanitario brasileño que buscaba retirar de la cancha a los futbolistas argentinos que provenían de Inglaterra, en medio de cuestionamientos acerca de la correcta aplicación de los protocolos contra el COVID-19.