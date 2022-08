CRIMINAL PATADA A EXEQUIEL ZEBALLOS

Como temían en Boca, Exequiel Zeballos, el chico de 20 años que tuvo que dejar la cancha por la patada criminal que le pegó Milton Leyendeker en el amanecer del partido de octavos de final de Copa Argentina, por la que vio la roja, estará parado por un largo rato, aunque todavía no pueden precisar cuánto.

El hecho de que Boca decidiera trasladarlo en silla de ruedas a una clínica provincial, antes de emprender el viaje de regreso a Buenos Aires, daba cuenta de que la preocupación que había en el cuerpo médico. Los gestos de dolor y el llanto desolador que le prosiguió hacían imaginar que se trataba de algo serio. Ahora los estudios lo confirmaron.

Aparentemente la lesión es en la parte posterior de la tibia, se espera que los resultados de la resonancia magnética arrojen más precisiones, e incluso determinen si es necesaria o no una operación.

"Primero que nada, no fue mi intención. Voy firme a la pelota y justo me la puntea. Espero que no tenga nada le pido disculpas públicamente", declaró Leyendeker después del partido. Pero hay quienes dudan de lo que dijo. Sin ir más lejos, el técnico de Boca, Hugo Benjamín Ibarra, fue consultado en conferencia por la jugada y la respuesta que dio fue tan contundente que no hizo falta que aclarara: "Basta con ver las imágenes", expresó.